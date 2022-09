Regno Unito, un cittadino invita Re Carlo a bere una birra: la risposta spiazza tutti

di Luca Venturino 16 Settembre 2022

Invitare un sovrano a bersi una birra al pub è una mossa che, fino a qualche secolo addietro, avrebbe potuto costare a un uomo la propria vita. Oggi invece, fortunatamente, porta solamente a guadagnarsi il proverbiale quarto d’ora di fama su TikTok. A onore del vero, il video in questione fu pubblicato per la prima volta a luglio, quando di fatto il trono del Regno Unito era ancora saldamente occupato dalla Regina Elisabetta, ma considerando i più recenti fatti di cronaca ha cominciato a diventare virale solamente negli ultimi giorni: durante un’apparizione in pubblico di Re Carlo, infatti, un cittadino ha alzato la voce per chiedergli se avesse voglia di andarsi a bere una birra in sua compagnia.

Carlo reagisce dapprima con fare spaesato, aggrotta le sopracciglia e cerca tra il pubblico il suo interlocutore. La sua reazione, tuttavia, non è di offesa per la sfacciataggine del cittadino in questione, anzi: semplicemente incuriosito, Carlo chiede di ripetere la domanda, al che risponde prontamente: “Dove?”, sollevando risate e sorrisi dal pubblico circostante. Poco prima di riprendere la camminata, Carlo si rivolge nuovamente all’uomo e gli dice “Dovrai pure avere un posticino da consigliare!”.

Nei commenti della clip gli utenti di TikTok hanno espresso il loro entusiasmo: “Sono stato abbastanza fortunato da averlo incontrato due volte” spiega un individuo. “In privato è una persona semplice e divertente”. Un secondo utente si dice d’accordo: “Lo adoro, dimostra di avere un buon senso dell’umorismo”. Dopotutto, nonostante i consumi di alcolici nei pub nel Regno Unito siano calati drasticamente, immaginiamo che per un brindisi con Re Carlo si possa fare uno strappo alla regola.