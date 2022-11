Regno Unito, un cittadino su due preferisce scegliere ristoranti sostenibili

di Luca Venturino 7 Novembre 2022

La sostenibilità a tavola paga? Si direbbe proprio di sì. I nostri lettori più attenti si ricorderanno di un nostro articolo di un mesetto fa circa in cui raccontavamo di come, per l’appunto, le scelte nel carrello della spesa degli italiani passassero anche e soprattutto nel rispetto per l’ambiente. Una tendenza che trova risonanza anche nel Regno Unito, dove di fatto una ricerca condotta dalla società di software alimentare Foodprint di Nutritics ha concluso che i cittadini inglesi sono decisamente più inclini a scegliere un ristorante, un bar o un locale attento alle cosiddette tematiche verdi.

Più precisamente, su di un bacino di utenti di due mila intervistati, quasi la metà di essi (il 45%, a essere precisi) ha dichiarato con assoluta certezza che la sostenibilità gioca un fattore determinante nella scelta del locale, mentre più di un quarto (27%) ha addirittura detto che vorrebbe conoscere la cosiddetta carbon footprint di un pasto consumato fuori casa. È però altrettanto importante notare che appena un terzo degli intervistati (35%) ritiene di essere in possesso delle informazioni giuste per fare scelte alimentari sostenibili al ristorante di turno, mentre quasi i due terzi (64%) delle persone intervistate pensano che i luoghi di ospitalità e gli stessi brand potrebbero fare di più per ridurre il proprio impatto ambientale.

“È chiaro che c’è una forte richiesta da parte del pubblico di luoghi e brand di ospitalità di essere più trasparenti con le loro iniziative sostenibili, e di dimostrare questi sforzi apertamente ai consumatori” ha commentato a tal proposto Stephen Nolan, CEO di Foodprint di Nutritics. “Un numero significativo – e in aumento – di consumatori sta cercando di fare scelte migliori per rendere il pianeta un posto più verde. Gli operatori sono in una posizione privilegiata per utilizzare le proprie risorse, inclusa la tecnologia, per sfruttare tale desiderio e aumentare l’affluenza di clienti”.