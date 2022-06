Regno Unito: un fast food ha realizzato il primo doner kebab Wagyu

Per la prima volta un fast food del Regno Unito ha realizzato un doner kebab Wagyu. Al modico prezzo di 20 sterline, ma oh, è carne Wagyu, mica pizza e fichi.

di Manuela 21 Giugno 2022

Se andiamo nel Regno Unito, un fast food ha risolto l’annoso dilemma: stasera ordino un doner kebab o del manzo Wagyu? Semplice: ordino il doner kebab Wagyu, il primo (di cui si sappia per lo meno, se qualcun altro lo ha già fatto, è pregato di palesarsi nei Commenti) del suo genere nel paese.

Il fast food in questione si trova a Portsmouth. qui il Wagyu Bros ha aperto i battenti solamente poche settimane fa, ma i suoi proprietari, i fratelli Yousef e Ashram Ali, hanno già fatto parlare di sè per aver messo in vendita il primo doner kebab Wagyu del Regno Unito.

I due non hanno certo improvvisato una ricetta del genere (con quello che costa la carne Wagyu ci mancherebbe altro): per perfezionare la loro ricetta ci hanno messo 18 mesi. Al prezzo di 20 sterline, i clienti possono gustare 300 grammi di manzo Wagyu nell’inedita versione doner kebab, mentre per 15 sterline ne ottengono 200 grammi. Il che non è male se si considera che la carne Wagyu arriva a costare anche 200 sterline al chilo.

Yousef, 26 anni, ha spiegato che sia lui che il fratello son entrambi dei buongustai. A loro piace sperimentare utilizzando ingredienti di alta qualità e trasformandoli in qualcosa di diverso che possa piacere alla gente. In questo caso, volevano offrire un tipico pasto da fast food, ma utilizzando una carne premium come il manzo Wagyu.

Per preparare questo kebab Wagyu, i due fratelli impiegano circa quattro ore. Ogni venerdì e sabato cucinano un doner da 15 kg: in quelle due giornate vendono solo quello, quindi è freschissimo. Nel piatto i clienti troveranno solamente il manzo Wagyu e il sale, non ci sono altri ingredienti o additivi.

Ma avvertono: il gusto è diverso dal kebab solito a cui siamo tuti abituati. Questo loro kebab alternativo ha il sapore della carne vera senza nessun retrogusto. E anche il grasso che si stacca una un colore più pulito. E nonostante il prezzo un po’ altino (ma se vuoi mangiare della carne Wagyu, sai già che il costo del conto sarà un po’ più alto della media), pare che i clienti apprezzino. Diciamo che non è qualcosa da mangiare a pranzo tutti i giorni, ma ogni tanto uno sfizio ce lo si potrà pur levare, o no?