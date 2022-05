Regno Unito, via libera a un esperimento di delivery con i robot

di Luca Venturino 17 Maggio 2022

Presto le strade di Cambourne, piccolo paesino nella contea del Cambridgeshire, Regno Unito, saranno percorse da squadre di robot per il delivery, che si occuperanno di consegnare la spesa direttamente a casa dei cittadini. Non si tratta del primo esperimento in quel dell’Oltremanica: solamente qualche mese fa vi raccontammo del caso di Milton Keynes, una cittadina nel sud est dell’Inghilterra, dove l’utilizzo di robot elettrici simili a questi fece risparmiare circa 280 mila viaggi in macchina.

L’esperimento (che poi chiamarlo così sottintende che i cittadini siano le cavie – piuttosto macabro) ha avuto il via libera dopo un accordo raggiunto dal consiglio di contea e Starship Technologies, l’azienda che produce i robottini in questione; ed è da intendere come parte di un più ampio piano di politica ambientale del comune per cercare di ridurre i viaggi più brevi in automobile e migliorare allo stesso tempo la qualità dell’aria. Secondo quanto affermato da Starship Tech, per un viaggio di consegna di media distanza i robot (che non necessitano nemmeno di un’autista) utilizzano un’energia paragonabile a quella necessaria a un bollitore per far bollire una tazza d’acqua: se il progetto avrà successo, i piani sono di espandersi in tutta la contea.

Alex Beckett, presidente del comitato delle autostrade e dei trasporti del consiglio, ha affermato che l’impresa ha “il potenziale per rendere la vita più facile a migliaia di residenti riducendo al contempo la congestione del traffico”. Andrew Curtis, responsabile delle operazioni nel Regno Unito presso Starship Technologies, ha invece affermato di aver ricevuto “un feedback estremamente positivo dalle persone che utilizzano il servizio a Milton Keynes e Northampton e sperava di” espandere la portata di questo progetto iniziale”.