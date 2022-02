Regno Unito: vietato vendere bevande energetiche ai bambini

di Manuela 8 Febbraio 2022

Molto probabilmente a breve nel Regno Unito sarà vietato vendere bevande energetiche ai bambini. Secondo uno studio commissionato dal Dipartimento della salute e dell’assistenza sociale che ha analizzato i dati su migliaia di bambini nel Regno Unito, Stati Uniti e Canada, ecco che si è scoperto che:

circa metà dei bambini intervistati nel mondo e un terzo dei bambini del Regno Unito (soprattutto giovani adolescenti) bevono energy drink ogni settimana , con alcuni che li bevono tutti i giorni

, con alcuni che li bevono tutti i giorni sono soprattutto i ragazzi a bere di più rispetto alle ragazze

il maggior consumo si è visto che è correlato a stati di maggior povertà

il consumo frequente (considerato come 5 o più volte a settimana) è collegato a una salute mentale e fisica peggiore, con anche peggior rendimento scolastico

Claire Khouja dell’Università di York, ricercatrice capo dello studio, ha dichiarato che i dati provano che ci sia un collegamento fra il consumo regolare di queste bevande e gli effetti dannosi sul benessere generale dei bambini. Pertanto tali dati offriranno un supporto per il Governo affinché vieti la vendita di tali bevande energetiche ai bambini.

Anche inserire avvertenze più evidenti sugli imballaggi o fare maggiori campagne educative potrebbero indurre i bambini a informarsi meglio e a bere di meno. I ricercatori, poi, hanno sottolineato che i risultati ottenuti si basano su sondaggi e che non possono dimostrare effettivamente che le bevande energetiche causino problemi ai bambini.

Tuttavia il governo inglese ha già annunciato che presto vieterà la vendita di energy drink ai bambini in quanto i consigli e le avvertenze sulle etichette non sono stati un deterrente sufficiente. In realtà già molti negozi impediscono ai minori di 16 anni di poter acquistare bevande ricche di zucchero, caffeina o altri stimolanti.

Anche il direttore generale della British Soft Drinks Association, Gavin Partington, ha ribadito che i loro membri non commercializzano o promuovono bevande energetiche per i minori di 16 anni. Inoltre tali energy drink contengono delle avvertenze che sottolineano che tali bevande non sono raccomandate per i bambini.