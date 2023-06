René Redzepi cerca per il Noma un responsabile della fermentazione (e potresti essere tu)

di Chiara Cajelli 29 Giugno 2023

C’è del movimento in Danimarca (semi cit.), e a Copenaghen in questo istante la posta è in fermento: lo René Redzepi, chef nordeuropeo, cerca un responsabile della fermentazione per il Noma, ristorante tre stelle Michelin di cui è chef nonché co-proprietario. E di cui ha recentemente e radicalmente cambiato assetto diventando un laboratorio gastronomico. La posizione aperta è annunciata tramite il profilo Instagram, che ha ottenuto oltre 15 mila commenti finora tra entusiasmo, interesse oggettivo e anche parecchio sarcasmo.

Un annuncio di lavoro in tutto e per tutto, con tanto di indicazioni salariali vaghe sulla cifra (c’è il solito “negoziabile in base alla tua esperienza lavorativa”) ma che mettono le mani avanti sui vantaggi di un contratto regolare che garantisca settimane di ferie e sanità gratuita – come da assistenza sanitaria danese standard. Il ristorante cerca una figura cruciale per il futuro della propria nomea: non sarà semplice trovarla… da qui la scelta di rivolgersi worldwide, ovvero al mondo intero.

LEGGI ANCHE Guida Michelin 2023 Nord Europa: il Noma conferma le tre stelle

AAA cercasi nerd della fermentazione da tutto il mondo

Esorta tutti, ma proprio tutti gli appassionati di fermentazione, René Redzepi: si sarà sicuramente rivolto anche a canali più mirati per diffondere l’annuncio pubblicato ma su instagram si rivolge direttamente ai propri follower. Nel mondo, da qualche parte, tra qualche amico di amico si nasconde il futuro esperto di lieviti e muffe. Lo chef esorta alla condivisione e dichiara di assistere a livello legale le eventuali candidature extra EU, aiutandole con il visto.

Insomma si tratta di una ricerca molto seria e soprattutto senza limiti, né curriculari né geografici. La nuova figura sarà responsabile del “lab” per la fermentazione, di un team, entrerà in contatto con i media e soprattutto sarà portavoce del futuro culinario del Noma. Futuro che sembra ben delineato nero su bianco ma che, stelle Michelin a parte, ha fatto sorgere qualche dubbio a tratti: il trasformismo del Noma non ha convinto tutti, e girano testimonianze poco rassicuranti sul trattamento degli stagisti. In ogni caso, l’opportunità è davvero entusiasmante.

L’annuncio

Ecco riportato l’annuncio integrale da Instagram: “Please share this message with your favorite yeast and mold nerd (applications worldwide): we’re looking to fill one of the most iconic roles at noma. Head of Fermentation. We have a lot of exciting plans in the works for the future and fermentation is certainly at the forefront. We are looking for a remarkable individual with experience in a professional kitchen as a cook, who has gravitated towards fermentation and R&D with a natural curiosity for science and learning. In this role you will collaborate closely with the noma test kitchen and the entire noma projects team, engaging in research and development. Additionally, you will lead a small team in producing innovative ideas for the future while maintaining the production of fermented items essential to our seasonal menu. The ultimate goal of this position is to pioneer new methods, discover new flavors, and collaborate effectively with a diverse group of people from around the world. You’re also expected to be participating with media. This includes television, print, social media, events, and participation in discussion panels, among other opportunities. You’re basically a prominent representative of noma and play a pivotal role in driving our innovation for the next decade. I believe it’s one of the most exciting opportunities in the restaurant world. Salary is negotiable and based on experience but besides that, we offer 5 weeks paid vacation, standard Danish healthcare (free doctor and hospital), plus additional private healthcare, including dental, physiotherapy, osteopath, psychologist and more. we will help provide legal support for visa processing for non EU. Please submit CV: noma.dk/careers“.

Tradotto letteralmente: “Per favore condividi questo messaggio con il tuo nerd preferito di lieviti e muffe (applicazioni in tutto il mondo). Stiamo cercando di ricoprire uno dei ruoli più iconici al noma. Responsabile della fermentazione. Abbiamo molti piani entusiasmanti in cantiere per il futuro e la fermentazione è sicuramente in prima linea. Cerchiamo una persona straordinaria con esperienza in una cucina professionale come cuoco, che abbia gravitato verso la fermentazione e la ricerca e lo sviluppo con una naturale curiosità per la scienza e l’apprendimento. In questo ruolo collaborerai a stretto contatto con il laboratorio gastronomico del Noma e l’intero team dei progetti Noma, impegnandoti nella ricerca e nello sviluppo. Inoltre, guiderai un piccolo team nella produzione di idee innovative per il futuro mantenendo la produzione di prodotti fermentati essenziali per il nostro menu stagionale. L’obiettivo finale di questa posizione è aprire la strada a nuovi metodi, scoprire nuovi sapori e collaborare in modo efficace con un gruppo eterogeneo di persone provenienti da tutto il mondo. Dovresti anche integragire con i media. Ciò include televisione, stampa, social media, eventi e partecipazione a gruppi di discussione, tra le altre opportunità. Sei fondamentalmente un rappresentante di spicco del Noma e svolgi un ruolo fondamentale nel guidare la nostra innovazione per il prossimo decennio. Credo che sia una delle opportunità più entusiasmanti nel mondo della ristorazione. Lo stipendio è negoziabile e basato sull’esperienza, ma oltre a ciò, offriamo 5 settimane di ferie pagate, assistenza sanitaria danese standard (medico e ospedale gratuiti), oltre a assistenza sanitaria privata aggiuntiva, tra cui dentistica, fisioterapia, osteopata, psicologo e altro. aiuteremo a fornire supporto legale per l’elaborazione dei visti per i paesi non UE. Si prega di inviare CV: noma.dk/careers.

La reazione del web

Instagram è un mondo meraviglioso, in cui c’è che non ha rilevanza è spesso preso troppo sul serio e ciò che ha rilevanza è spesso gestito con sarcasmo e/o cattiveria. Diciamo che l’annuncio di René Redzepi sembra appartenere alla seconda categoria: sono oltre 15 mila i commenti da tutto il mondo, pieni di persone che ci ridono sopra. D’altrone, se chiami a raccolta “semplici” nerd dal mondo, il mondo risponde:

“I made the lacto blueberries three times. When do i start?”

“I pickled some onions the other day. Let me know…”

Sono tantissimi anche i tag a talenti nascosti, e tante le domande di chi ha un sogno nel cassetto e, da oggi, ha l’opportunità di realizzarlo.