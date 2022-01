René Redzepi fa un sandwich al formaggio con un panettone: “Italiani scusate”

di Luca Venturino 3 Gennaio 2022

René Redzepi non ha di certo bisogno di presentazioni, e a essere del tutto sinceri nemmeno di scusarsi: dopotutto, se il suo ristorante è (ancora una volta) stato da poco eletto come il migliore al mondo, evidentemente chi sta in cucina sa il fatto suo. Di cosa avrà avuto bisogno di scusarsi, chiedete? Semplice: di essersi azzardato a grigliare una fetta di panettone per ricavarne un sandwich al formaggio.

Su, non fate quella faccia: allo chef del Noma piace sperimentare, è risaputo, e di certo (come abbiamo accennato poco fa) lo fa con piena cognizione di causa. Il video ‘incriminato’ in cui prepara lo spuntino è apparso direttamente sul suo profilo Instagram ufficiale, accompagnato da una didascalia dove presenta le sue scuse: “Scusate amici italiani” si legge, mentre sullo schermo la fetta di panettone viene infilata in una griglia e poi farcita di burro e formaggio. “Ma il panettone avanzato con formaggio francese è meglio del panettone”. Non preoccuparti, René: noi ti perdoniamo.