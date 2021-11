René Redzepi: il nuovo menu del Noma si preannuncia uno spettacolo

di Luca Venturino 5 Novembre 2021

“Nel pieno dell’inverno scandinavo, quando tutto è ghiacciato, ci rivolgiamo all’oceano, per tuffarci nella stagione dei frutti di mare più carnosi e incontaminati”: questo lo spunto su cui chef René Redzepi sta ragionando per portare alla luce il nuovo menu del Noma di Copenaghen.

E, tra il tempo necessario per sperimentare e quello per cucire la terza stella Michelin sulla sua casacca, condivide qualche anticipazione sul suo profilo Instagram. Anticipazioni che, come potevamo aspettarci, confermano la linea culinaria lucidamente folle che ha reso il Noma celebre: composizioni sperimentali, audaci, a volte un po’ (nel senso buono del termine, si capisce) estreme, con i “frutti” naturali della stagione proposti come protagonisti assoluti. Quindi ecco sfilare i ricci di mare, che sembrano ribollire di vitalità, i timidi cannolicchi e addirittura le meduse, che già 5 anni fecero la loro apparizione sul menu del Noma senza tuttavia trovare il successo.

Forgiati nelle insondabili profondità del mare, questi sono gli ingredienti “carnosi e incontaminati” con cui Redzepi sta sperimentando, nel tentativo di renderle le nuove star del ristorante migliore al mondo. E ora non resta che attendere, e lasciare che la creatività dello chef danese faccia il suo corso.