René Redzepi lancia una linea di prodotti firmati Noma: il primo è un garum di funghi

di Luca Venturino 17 Febbraio 2022

Se volete un assaggio della creatività di René Redzepi e provare ad affacciarvi sul mondo del suo Noma, bene, l’occasione è arrivata: lo chef danese, infatti, ha appena lanciato sul mercato una linea di prodotti provenienti direttamente dalla cucina (o forse dovremmo dire dal laboratorio?) del miglior ristorante al mondo. Il primo assaggio? Un garum di funghi affumicati.

L’annuncio del lancio arriva direttamente dal profilo Instagram ufficiale di Redzepi, e il prodotto in questione sarà disponibile a partire dal 1 marzo. “Dopo 20 anni di sviluppo di migliaia di piatti, stiamo aprendo la dispensa del noma per condividere il meglio di ciò che abbiamo imparato lungo il percorso” ha scritto lo chef nella didascalia del post. “Il 1 marzo lanceremo il nostro primo prodotto (vegano, senza glutine): Garum di Funghi Affumicati”. Si tratta del primo di una (speriamo lunga) serie di alimenti “da dispensa” che Redzepi si augura ispireranno a “creare pasti più verdi e deliziosi a casa”. Se avete intenzione di acquistarlo, non temete, non sarà necessario partire alla volta di Copenaghen: si potrà ordinare in tutta tranquillità dal sito web del Noma, che si occuperà della spedizioni in Europa, Stati Uniti e Regno Unito. Noi, nel frattempo, non vediamo l’ora di aprire un’altra finestrella nel magico mondo di Redzepi con la docuserie Omnivore.