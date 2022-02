René Redzepi: arriva la docuserie Omnivore, con protagonista lo chef del Noma

di Marco Locatelli 15 Febbraio 2022

Il popolare chef del Noma di Copenaghen, René Redzepi, sarà il protagonista di una docuserie gastronomica che sarà disponibile su Apple TV+. La serie si chiama Omnivore ed è stata diretta dal regista Cary Joji Fukunaga in collaborazione appunto con lo chef Redzepi.

Omnivore racconterà la storia dell’umanità attraverso otto ingredienti. “Omnivore” – si legge nella sinossi ufficiale – esplora la bellezza, la complessità e l’interconnettività della cultura umana e del mondo naturale attraverso il modo in cui manipoliamo, celebriamo e consumiamo le sue migliori risorse: quelle che mangiamo. Ogni episodio porterà gli spettatori in un viaggio intorno al mondo, esplorando gli ingredienti che hanno costruito società, plasmato la spiritualità e alterato per sempre la storia umana.

Per chi non lo sapesse, René Redzepi, oltre che essere il popolare chef del Noma, è anche il fondatore di MAD (Danish for foo), organizzazione no-profit che ha l’obiettivo di cambiare il sistema alimentare a livello globale.

Recentemente lo chef è stato impegnato a sconfiggere il Covid, dopo essere risultato positivo ad inizio febbraio. Un imprevisto che ha stoppato sul nascere la riapertura del suo Noma dopo mesi di stop, e proprio in vista di lanciare il suo nuovo menu.