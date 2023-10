Restyling top secret per La Pergola di Heinz Beck

Come previsto dopo la chiusura per manutenzione, La Pergola di Heinz Beck si prepara a riaprire dopo un restyling che rimarrà top secret fino all'ultimo

di Manuela Chimera 12 Ottobre 2023

Sapevamo già che La Pergola di Heinz Beck aveva chiuso temporaneamente i battenti per manutenzione. Ma adesso arriva la conferma che si tratterà di un restyling vero e proprio: il ristorante tre stelle Michelin ha deciso di rifarsi il look. Se prima di parlava di una semplice ristrutturazione, adesso, grazie a un comunicato stampa, sappiamo che si tratterà di un rinnovamento totale.

A questo punto, giustamente, uno è curioso: in che direzione andrà il restyling? Ci sarà un ammodernamento dell’arredamento? Si procederà in direzione più minimalista? Le strade da percorrere sono tante. Solo che non abbiamo una risposta perché questo sarà il restyling più top secret della storia dei restyling.

Come si rifarà il look La Pergola di Heinz Beck?

Come specificato nel comunicato stampa, si saprà qualcosa sui dettagli del restyling solo quanto i lavori saranno terminati. Quando si rinnova un locale, si può effettivamente procedere in diversi modi. Si può sbandierare ai quattro venti ogni minimo dettaglio e trave aggiunta. Oppure, come in questo caso, si può tentare di creare maggior hype non dicendo praticamente nulla, in modo che tutto sia svelato alla fine, per un effetto “wow”.

Anche se qualcosina, fra le righe, si legge. Prima di tutto si parla di un “rinnovamento radicale”, il che vuol dire che di sicuro non faranno come Burger King (dove il concetto di rinnovamento sembra essere quello di cambiare qualche tavolino e spostarlo da qui a là).

Il progetto di restyling ha l’obiettivo di reinventare gli spazi, fondendo insieme le radici storiche del ristorante con la modernità, in modo da donargli un aspetto più contemporaneo. In effetti, la foto che vede sopra, si riferisce all’aspetto del locale prima della ristrutturazione: diciamo che un arredamento del genere non è esattamente in linea con le tendenze attuali.

Questo restyling farà sì che La Pergola possa beneficiare di un look nuovo, seguendo le linee più moderne dell’interior design. Come preannunciato, il progetto è stato firmato dallo studio Jouin Manku di Parigi e si ispirerà proprio alla città di Roma, in modo da porre sotto i riflettori le opere d’arte già presenti nel locale.

Inoltre grande importanza si daranno agli effetti di luce. Questo è tutto quello che si sa al momento. Anche Patrick Jouin e Sanjit Manku hanno mantenuto il massimo riserbo sui dettagli. Hanno solamente anticipato che il loro progetto ha voluto invitare l’essenza di Roma nel ristorante, proponendo agli ospiti un’esperienza culinaria (quella dovrebbe rimanere ovviamente invariata) che si possa arricchire con un panorama mozzafiato sulla città (questo vuol dire che ci saranno grandi vetrate? Che comunque c’erano anche prima).

Ovviamente per poter permettere la realizzazione di tutti questi lavori, ecco che La Pergola chiuderà temporaneamente i battenti il 18 novembre 2023, in modo da poter poi riaprire nel 2024.

L’annuncio del restauro è arrivato anche da Alessandro Cabella, managing director del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel. Visto che il Rome Cavalieri si è sempre tenuto al passo con i tempi, ecco che è arrivato il momento di rinnovare del tutto La Pergola di Heinz Beck, in modo da offrire un’esperienza ancora più esclusiva di alta cucina. E preannuncia che dopo il ristorante, toccherà all’hotel subire un restyling.

E Heinz Beck cosa ne pensa della ristrutturazione? Beh, ovviamente ha dichiarato di essere felice ed entusiasta di festeggiare il 30esimo anniversario del locale con una veste del tutto rinnovata che rispetti, però, l’eleganza senza tempo che contraddistingue da sempre il ristorante.

Ma ci diranno qualcosa di più prima dell’inaugurazione? O per scoprire qualcosa bisognerà prenotare una cena?