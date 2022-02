Ricetta del Frate e Juice Aloe di Azienda Agricola Il Pulcino: richiamo per rischio chimico

di Manuela 14 Febbraio 2022

Duplice richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio lotti della Ricetta del Frate e del Juice Aloe di Azienda Agricola Il Pulcino a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione delle due allerte è quella di oggi, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri le date effettive dei controlli sono quelle dell’11 febbraio 2022.

In entrambi i casi il marchio del prodotto è Vonderweid, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Azienda Agricola Il Pulcino di de Vonderweid Maurizio, con sede dello stabilimento in via J. Ressel 2/7 a San Dorligo della Valle (TS). Sull’avviso non p identificato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore.

Queste le denominazioni di vendita e i numeri di lotto coinvolti nel richiamo:

Ricetta del Frate Aloe arborescens : numero di lotto 05110, data di scadenza o termine minimo di conservazione di aprile 2023 e unità di vendita rappresenta dal flacone da 500 ml

: numero di lotto 05110, data di scadenza o termine minimo di conservazione di aprile 2023 e unità di vendita rappresenta dal flacone da 500 ml Juice Aloe arborescens: numero di lotto 15115, data di scadenza o termine minimo di conservazione di aprile 2023 e unità di vendita rappresentata dal flacone da 500 ml

Il motivo del richiamo è un rischio chimico: verranno effettuati accertamenti su un prodotto non conforme per cui è stata segnalata una concentrazione di aloina (nota anche come barbaloina, si tratta di un composto organico amaro presente nell’aloe) superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Nelle avvertenze si invitato i consumatori in possesso delle confezioni con i suddetti lotti a non consumarli e a contattare l’azienda per il ritiro o la sostituzione del prodotto stesso. È possibile contattare l’azienda tramite: