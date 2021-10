Richard Blais, vincitore di Top Chef, aprirà un ristorante nell’ex casa di Hemingway

di Manuela 7 Ottobre 2021

Così come confermato sulla sua pagina Facebook, Richard Blais, vincitore di Top Chef, ha deciso di aprire un ristorante a Orlando. E lo farà nella ex casa di Ernest Hemingway.

Si sa già che il nuovo ristorante di Richard Blais a Orlando sarà a tema tropicale. Tramite un comunicato stampa, il primo vincitore in assoluto di Top Chef All-Stars ha fatto sapere che il locale sorgerà nell’Hyatt Regency Grand Cypress, un hotel che sorge appena fuori Walt Disney World.

Lo chef, specializzato nello stile di cucina New American, si è dichiarato entusiasta di questa opportunità di portare nuove idee a Orlando. Nel comunicato Blais ha dichiarato: “Amo divertirmi con le mie idee e i menu e sono così entusiasta di ciò che abbiamo in servo per questo ristorante all’Hyatt Regency Grand Cypress. Non vediamo l’ora di aggiungere un’offerta memorabile e innovativa alla già incredibile scena gastronomica di Orlando”.

Non si sa ancora quale sarà il nome di questo ristorante, ma di certo è il suo secondo locale a trovarsi all’interno di un Hyatt. Il primo, infatti, si trova sulla cosa occidentale: è il California’s Ember & Rye, una steakhouse che offre enormi tagli di carne accompagnati da verdure arrosto e insalate colorate.

Una curiosità: questo nuovo ristorante sorgerà proprio negli spazi che erano appartenuti all’ex casa di Ernest Hemingway.

Sempre a proposito di nuove aperture: anche Martha Stewart ha deciso di aprire un ristorante, ma lo farà a Las Vegas.