Ricomincia Masterchef Italia: annunciata la data della nuova stagione

“Torna l’evento più atteso. Forse più del Natale”. Con grande modestia MasterChef Italia ci comunica il suo ritorno, puntuale come un orologio svizzero. Al via la 14° edizione del programma culinario più seguito, in onda da giovedì 12 dicembre. Per guardarlo, sintonizzatevi su Sky Uno, dove viene trasmesso in esclusiva in prima serata o recuperatelo in streaming su NowTv. L’annuncio della nuova edizione arriva sulle note forse un po’ cringe di una Jingle Bells rivisitata, in perfetto spirito natalizio.

La 14° stagione di MasterChef Italia

Squadra che vince non si cambia: Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo sono ancora gli irremovibili giudici di MasterChef Italia, in partenza da giovedì 12 dicembre. Il meccanismo resta invariato: una pletora di aspiranti chef si contende la vittoria, districandosi tra mystery box, pressure test e invention test, e ancora skill test e prove in esterna. Unica novità introdotta l’anno scorso: la Golden pin, una sorta di spilla dell’immunità che, una volta ottenuta e utilizzata (per una sola volta), permette di scampare l’eliminazione.

Per dare rinnovato brio a un programma che raggiunge con questa la sua 14° edizione, Sky lancia una campagna pubblicitaria che più natalizia non si può, con Cannavacciuolo che appende la Golden pin all’albero, Barbieri che accende le luci del pressure test e Locatelli che carica le mystery box sulla slitta. Sconsigliamo di ascoltare la canzoncina perché rischia di rimanervi in testa per tutto il giorno.

Vincere a MasterChef

La schiera di cuoche e cuochi pronti a mettersi in gioco quest’anno sul teleschermo è ancora tutta da scoprire. Nell’attesa, vi ricordiamo chi ha portato a casa la vittoria l’anno scorso: Eleonora Riso, giovane cameriera livornese di cui abbiamo parlato in passato. Ma non è solo la vittoria a offrire opportunità agli ex concorrenti di MasterChef: molti traggono vantaggio dall’esperienza a prescindere dall’ascesa sul podio, chi più chi meno e ognuno a modo suo (molti, com’è forse naturale nell’era iper-digitalizzata, si lanciano sui social).

C’è poi un caso che vale la pena citare, sulla scia del conferimento delle stelle Michelin 2025 di questa settimana: è quello di Gianni Bertone, reduce (non da vincitore) da MasterChef Italia 2015. La non vittoria non è stata d’intralcio alla sua carriera, che è anzi esplosa lo scorso martedì con l’assegnazione di una stella al ristorante Laqua by the Lake, di cui è chef. Proprio Cannavacciuolo, nonostante l’eliminazione, l’ha preso sotto la sua ala protettrice e lo ha spinto a spiccare il volo.