Ricotta senza lattosio di Selex Vivi Bene: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 13 Dicembre 2021

Ancora un altro richiamo sul sito Salute.gov. Questa volta è stato ritirato dal commercio un singolo lotto della Ricotta senza lattosio di Selex Vivi Bene a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è di un paio di giorni fa, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 9 dicembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Ricotta senza lattosio (meno di 0,01 g per 100 g), mentre il marchio del prodotto è Selex Vivi Bene. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Selex S.p.A., il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 01 111, mentre il nome del produttore è Caseificio Pugliese F.lli Radicci S.p.A., con sede dello stabilimento in via Ettore Elia 10 a Lauriano, provincia di Torino.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è L 21307, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 18 dicembre 2021. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni. Più precisamente il contenuto di lattosio in questo lotto risulta superiore al limite indicato.

Nelle avvertenze i clienti che hanno un’intolleranza al lattosio sono pregati, in caso di precedente acquisto, di riportare il lotto indicato del prodotto in questione presso il punto vendita di acquisto per il rimborso. E ovviamente il consiglio è quello di non consumare il lotto sopra citato.