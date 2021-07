Rider consegna in sedia a rotelle: accade a Taiwan

In Taiwan accade che un rider consegna cibo per la compagnia foodpanda seduto su una sedia a rotelle elettrica.

di Marco Locatelli 30 Luglio 2021

Ormai i rider stanno sempre più popolando le grandi città, e spesso capita di trovarsi di fronte a situazioni davvero al limite. A Taiwan è stato persino avvistato un ciclofattorino fare delle consegne a bordo di una sedia a rotelle elettrica per la compagnia di delivery foodpanda.

Anche se si tratta di un fatto che ha davvero dell’incredibile, secondo l’edizione del Sud est asiatico di Mashable, non è la prima volta che vengono avvistati rider su sedie a rotelle elettriche.

Ovviamente il dubbio è lecito: non è infatti chiaro se la persone che utilizza la carrozzina è portatore di handicap o semplicemente utilizza il mezzo elettrico per consegnare il cibo in quanto più comodo, ad esempio, che in sella ad una classica bicicletta.

Le storie di vita legate al mondo rider sono sempre più all’ordine del giorno, ormai. È infatti di pochi giorni fa la notizia che la campionessa di lancio del peso, Danielle Madam, balzata agli onori della cronaca per la sua conduzione del programma tv Notti Europee, si era messa a lavorare come rider perché si trovava in condizioni economiche precarie.