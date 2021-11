Ridge di Beautiful si improvvisa chef: nasce il “Risotto alla Moss”

Ronn Moss si ferma in un ristorante hotel in provincia di Treviso e, in collaborazione con lo chef Tino Vettorello, nasce un risotto realizzato con il suo vino.

di Valentina Dirindin 8 Novembre 2021

Che Ronn Moss, meglio conosciuto da tutti quanti come l’eterno Ridge di Beautiful, sia innamorato dell’Italia è fatto noto: oggi lo dimostra improvvisandosi chef e inventando un piatto 100% italiano, il “Risotto alla Moss”.

Anche il suo amore per l’enogastronomia nazionale non è una novità: per chi non lo sapesse, la mascella squadrata più celebre delle telenovelas produce nel nostro Paese il “Moss Wine”, una linea di quattro vini, tra i quali un Primitivo Docg Riserva. Un altro vino vip, che si aggiunge all’elenco dei tanti presenti sul mercato, da Gerry Scotti a Brad Pitt.

L’attore di Beautiful, in Italia per girare due film, si è fermato all’hotel ristorante Villa Soligo di Farra di Soligo, in provincia di Treviso, tra le Colline del Prosecco Superiore. È proprio qui, in collaborazione con lo chef Tino Vettorello del Ristorante, che è nato un risotto particolare, dove il vino Moss Primitivo Riserva si unisce al Radicchio Rosso Tardivo di Treviso e alla crema di zucca e melograno.

Il “Risotto alla Moss”, appunto, che va ad aggiungersi agli altri piatti dedicati agli attori hollywoodiani dallo chef Vettorello, come il “Rombo alla Clooney” o lo “Spaghetto al nero di seppia” al Prosecco Superiore dedicato alla bellissima Penelope Cruz.