Rigoni di Asiago crea una linea dedicata alla prima colazione negli hotel

Piccola novità nel canale dell’Ho.Re.Ca.: da adesso potreste imbattervi nei prodotti di Rigoni di Asiago nella prima colazione negli hotel. Grazie a una collaborazione con Pompadour (azienda leader nel settore dell’infusione), ecco che il settore dell’hotellerie si arricchisce con questi due marchi.

In pratica Rigoni di Asiago ha creato una nuova linea appositamente dedicata alle prime colazioni in hotel e resort. Di questa linea farà parte una selezione di diversi gusti:

Fiordifrutta: preparazione al 100% proveniente da frutta bio

Nocciolata: la crema spalmabile bio al cacao e nocciole

Mielbio: miele al 100% italiano e bio

Questi prodotti verranno proposti in formati e soluzioni diverse: si andrà dal classici mini vasetti posizionati in un apposito display in legno ai vasi in vetro con erogatore per porzionare le dosi (una singola erogazione corrisponderà al giusto quantitativo da spalmare, né troppo, né troppo poco) e evitare gli sprechi (si tratta di una novità per l’azienda).

Nell’offerta, poi, troveranno spazio anche i dolcificanti per chi vuole delle alternative allo zucchero. Oltre al già citato Mielbio, ci sarà anche Dolcedì, un dolcificante naturale nato dalle mele.

La promessa è quella di portare anche negli hotel e nei resort i medesimi sapori che siamo abituati ad assaggiare durante la prima colazione a casa.