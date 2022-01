Riso Carnaroli di Per te e Selex: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 31 Gennaio 2022

Dopo il richiamo del Riso Carnaroli di Coop, ecco che sul sito di Salute.gov è comparso un nuovo richiamo: sono stati ritirati dal commercio lotti del Riso Carnaroli di Per te e di Selex a causa del rischio allergeni. Sul sito le date di pubblicazione delle allerte sono quelle del 28 gennaio 2022 per il Riso Carnaroli Selex e del 31 gennaio 2022 per il Riso Carnaroli Per te, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 25 gennaio 2022.

In entrambi i casi il motivo del richiamo è un rischio allergeni, cioè la presenza dell’allergene soia non indicato in etichetta. Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi casi il consiglio è quello di non consumare i lotti che trovate qui sotto soprattutto se si è allergici alla soia.

Andando più nel dettaglio, è stato ritirato dal commercio il lotto con numero di produzione 17/11/2022 del Riso Carnaroli a marchio Selex, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 17 novembre 2022. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Grandi Riso spa, così come anche il nome del produttore con sede dello stabilimento in via Fronte I° Tronco 20 a Pontelangorino (FE). L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione sottovuoto in busta da 1 kg + astuccio.

È stato ritirato anche il lotto numero 17/11/2022 del Riso Carnaroli a marchio Per te con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 17 novembre 2022. In questo caso il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Unicomm srl, con sede in via Enrico Mattei 50 a Dueville (VI), mentre il nome del produttore è Grandi Riso spa con sede dello stabilimento in via Fronte I° Tronco 20 a Pontelangorino (FE). L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione sottovuoto in busta da 1 kg + astuccio.