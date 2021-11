Ristorante a Rimini “assume solo italiani”: scoppia la polemica

Polemiche per il ristorante di Rimini che ha postato un annuncio di lavoro specificando che "assume solo italiani".

Sta facendo assai discutere un annuncio di lavoro postato da un ristorante di Rimini nel quale viene specificato che il locale “assume solo italiani”: inevitabili le polemiche.

Un ristorante di Rimini (Leggo non specifica il nome) ha postato sulla sua pagina social un annuncio di lavoro nel quale spiegava di cercare un “aiuto cucina, tutto fare”. Fin qui nulla di insolito direte voi.

Il problema, però, è sorto nell’ultima riga del post: qui veniva specificato fra parentesi che si cercava solamente personale italiano. Immediata la reazione del web: sulla pagina sono arrivati tantissimi commenti negativi e di protesta, tanto che i gestori del ristorante hanno poi cancellato quell’ultima, infelice frase.

Sulla questione, però, è intervenuta anche la Cgil di Rimini: è stato il sindacato, infatti, a dare risalto alla notizia. Isabella Pavolucci, segretaria della Cgil di Rimini, ha dichiarato la mentalità xenofobica di un singolo individuo non è generalizzabile e che bisogna comunque ribadire alcuni principi.

Secondo la Pavolucci, il post pubblicato dalla trattoria in questione sui social ci fa vedere il modo approssimativo e fuori dalle regole in cui in Italia molte imprese procedono quando ricercano del personale.

