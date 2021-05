Ristorante Da Vittorio anche a Portofino: l’1 maggio ha aperto DaV Mare

Come già preannunciato un paio di mesi fa, i proprietari del ristorante tristellato Da Vittorio di Brusaporto, in provincia di Bergamo, hanno varcato i confini orobici per aprire un nuovo locale a Portofino.

Il primo di maggio ha infatti aperto ufficialmente i battenti il ristorante DaV Mare, contrariamente a quanto previsto inizialmente (ovviamente per ragioni legate alla pandemia in corso): il locale doveva aprire il 16 di aprile.

Il nuovo ristorante si trova all’interno dello Splendido Mare al Belmond Hotel di Portofino e sarà gestito da Enrico e Roberto Cerea, insieme a Paolo Rota, da 24 anni nella famiglia Da Vittorio, e Roberto Villa, executive chef dello Splendido Mare da 20 anni.

Il menu del DaV Mare propone pesce e frutti di mare freschi della riviera, accompagnati dai sapori della tradizione regionale, come il «cappon magro», rivisitato in maniera creativa. Non mancano i piatti iconici di Da Vittorio, come il Bouquet di crostacei, i paccheri alla Vittorio e il Gran fritto misto di frutta e verdura.