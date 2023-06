Ristorante di Kramatorsk in Ucraina distrutto da missili russi: dieci i morti

In Ucraina due missili russi hanno distrutto un ristorante di Kramatorsk: il bilancio, per ora, è di dieci morti e decine di ferite

di Manuela Chimera 28 Giugno 2023

Un brutto fatto di cronaca arriva dall’Ucraina. Un ristorante nella città di Kramatorsk, nella parte orientale del paese, è stato colpito da due missili russi, insieme ad alcuni negozi del vicinato. Purtroppo il bilancio delle vittime è alto in quanto il locale e il quartiere era molto affollato in quel momento: al momento si parla di dieci persone morte (fra cui anche tre bambini) e di minimo 56 feriti.

Ristorante ucraino distrutto da missili russi

Tutto è accaduto ieri. La città di Kramatorsk si trova nella parte est dell’Ucraina, più precisamente nella regione di Donetsk. Tecnicamente quest’area è controllata dall’esercito ucraino, ma le zone invase dai russi non sono molto distanti.

Da quando la Russia ha fatto scoppiare il conflitto, la città di Kramtorsk è stat più volte presa d’assalto. Numerosi gli attacchi registrati, fra cui quello più grave, finora, era quello di un anno fa: nel mese di aprile 2022, infatti, era stata colpita la stazione dei treni, causando la morte di più di cinquanta persone.

Adesso, invece, sono stati un ristorante e i negozi limitrofi le vittime di un paio di missili russi. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso: si lavora sulle macerie e negli edifici distrutti per cercare di trovare e salvare eventuali superstiti.

Un giornalista belga che si trova sul posto avrebbe dichiarato alla BBC che, al momento dell’esplosione, nel solo ristorante erano presenti almeno 80 persone. Anche Ruslan, 32 anni, uno dei cuochi del ristorante, ha confermato che nel locale c’erano molte persone

È troppo presto per stilare un bilancio definitivo delle vittime. Quello che si sa finora è che sono dieci le persone morte, fra cui tre bambini (e un ragazzo di 15 anni). La conta dei feriti da 42 è salita a 57. Secondo quanto riferito da Pavlo Kyrylenko, il governatore di Donetsk, fra i feriti ci sono anche tre stranieri. Inoltre fra i feriti figurano anche Sergio Jaramillo, ex commissario colombiano per la pace, il romanziere colombiano Hector Abad Faciolince e la scrittrice ucraina Victoria Amelina.

Secondo quanto rivelato dalla polizia ucraina, la Russia avrebbe lanciato due razzi terra-aria S-300. Nel frattempo il ministero della Difesa russo si è difeso sostenendo che l’obiettivo del bombardamento a Kramatorsk non era civile, bensì un punto di raccolta temporaneo del personale di comando della 56esima brigata di fanteria motorizzata delle forze armate ucraine. A sostenere questa versione dei fatti è stato il portavoce Igor Konashenkov, anche se le foto arrivate e le testimonianze dimostrano che la zona attaccata non era di pertinenza militare, bensì civile.