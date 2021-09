di Manuela 29 Settembre 2021

Nonostante siano passati circa due mesi da quando è diventato obbligatorio il Green Pass per sedere all’interno di ristoranti e bar, ecco che c’è qualcuno che ancora non si rassegna e protesta. In questo caso sta facendo il giro della rete il ristorante di Milano che ha deciso di appendere un cartello dove campeggia la scritta: “Al tavolo soltanto con Grinpass. Purtroppo”.

Esatto, proprio così: “Grinpass” e non “Green Pass”. Il locale in questione è sito in via Torricelli, come si evince dall’altro cartello pubblicato sotto al primo (quello con le regole per l’ingresso e il menu), si tratta de Il Brutto Anatroccolo.

Oltre alla questione relativa al fatto che il ristorante ha ritenuto opportuno far sapere in questo modo del suo scontento, c’è quello relativo all’errore di scrittura. Dopo mesi e mesi, ormai dovrebbe essere chiaro come si scrive Green Pass, ma quanto pare non è così.

Curiosamente, però, nel cartello che ricorda le norme di accesso, Green Pass è scritto nella maniera corretta. Le norme, infatti, recitano:

Mascherina obbligatoria quando non sei seduto al tavolo Distanziamento di almeno 1 metro quando sei in fila Possesso del certificato di vaccinazione anti Covid (Green Pass)

Che non si sia trattato di un errore grammaticale, visto che nel secondo è scritto correttamente? Magari era una semplice provocazione ed è stato scritto volutamente in maniera sbagliata.

Ecco il cartello in questione: