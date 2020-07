Ristorante di Roma chiuso per Covid rassicura: i test sono tutti negativi

Il ristorante di Roma chiuso dopo una cena scolastica in quanto due bambini sono risultati positivi al Coronavirus rassicura i clienti: sono stati fatti i test e sono tutti negativi. La notizia della chiusura del ristorante, legata a un nuovo mini focolaio laziale, aveva messo in allarme i frequentatori del locale.

Il 26 giugno si era infatti svolta lì una cena di classe con più di 30 persone, che aveva fatto ribadire all’assessore alla Sanità Alessio D’Amato l’importanza di rispettare le disposizioni in merito a distanziamento e evitare le occasioni potenzialmente pericoloso come feste o assembramenti. Ora il ristorante Club Le Palme a Pantano vuole rassicurare i suoi clienti. “La Asl ha effettuato i controlli di routine”, è stato scritto sulla pagina Facebook del locale.

“Test sierologici tutti negativi, sia per il personale, che per i clienti coinvolti. Attendiamo esito ufficiale dei tamponi effettuati”. E poi ha voluto spiegare al meglio la situazione, per “tranquillizzare tutti i clienti”. “È venuta da noi una persona affetta da covid che ha partecipato ad una cena all’aperto. Ora le autorità stanno facendo i controlli di rito soltanto sulle persone coinvolte e già avvisate e dopo un ulteriore sanificazione, sabato potremmo tornare operativi.

La chiusura è temporanea, abbiamo avuto sempre a cuore la salute dei nostri clienti e dei nostri dipendenti e continuerà ad essere un nostro punto di riferimento, così come lo è stato fin’ora”.

[Immagine: Facebook]