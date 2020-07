Roma, chiuso ristorante dopo una cena scolastica: 2 bambini positivi al Coronavirus

Fra i nuovi casi di Coronavirus nel Lazio, segnaliamo quelli di Roma: qui un ristorante è stato chiuso dopo una cena scolastica in quanto due bambini sono risultati positivi al Coronavirus. Ma non solo: è stato chiuso anche un centro estivo.

Nel Lazio nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11 nuovi positivi, di cui 6 a Roma. Di questi casi romani, in particolare, due sono bambini appartenenti al medesimo nucleo famigliare: sono stati ricoverati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Come sempre succede in queste situazioni, è stata subito avviata l’indagine epidemiologica la quale ha condotto alla chiusura di un ristorante in zona Casilina e anche alla chiusura di un centro estivo.

Nell’attesa che i contatti stretti vengano sottoposti al test, ecco che l’indagine epidemiologica ha permesso di stabilire che il 26 giugno si era svolta una cena di classe con più di 30 persone. Adesso tutti i partecipanti saranno testati e il ristorante che ha ospitato la cena è stato chiuso.

Parlando dell’accaduto, l’assessore D’Amato ha ricordato a tutti che è ancora necessario tenere alta la guardia: bisogna rispettare le disposizioni in merito a distanziamento e evitare le occasioni potenzialmente pericoloso come feste o assembramenti. Il rischio di questo calo di attenzione, infatti, è che si sviluppino focolai come questo (o come quello di Fiumicino).