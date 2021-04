Ristorante di Torino mette a disposizione il proprio dehors per i locali che non lo hanno

Un bel gesto di solidarietà arriva da un ristorante di Torino: ha deciso che metterà a disposizione il proprio dehors per i locali vicini che non lo hanno.

Il ristorante in questione è lo Zero Otto Panzotterie di via Gian Francesco Bellezia, nel Quadrilatero Romano. In questa zona ci sono parecchi locali: alcuni sono dei ristoranti veri e propri, altri servono bevande e alcolici. Purtroppo non tutti potranno riaprire i battenti il 26 aprile in quanto molti di essi non hanno un dehors esterno.

Carlo Esposito, uno dei tre soci fondatori, ha spiegato che per loro avere o non avere un dehors non può essere motivo per aprire o tenere chiuso un ristorante. Da qui la decisione di mettere a disposizione il loro dehors ai locali vicini in modo da poter condividere gli spazi esterni e dare anche a loro la possibilità di aprire con un paio di tavoli a testa.

L’iniziativa è piaciuta a diversi locali della via. Esposito ha sottolineato che, nella loro strada, sono gli unici fortunati ad avere un’area esterna anche abbastanza grande. Proprio da qui nasce questa iniziativa di solidarietà verso i colleghi visto che il periodo non è buono per nessuno.

Una lodevole iniziativa, sempre che non ci siano contestazioni da parte delle forze dell’ordine durante i controlli di routine per questo utilizzo da parte degli altri locali di un dehors che non è il loro (anche se si tratterebbe di una specie di co-working alternativo).