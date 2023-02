Ristorante rischia di mandare via i Måneskin : “erano struccati, non li abbiamo riconosciuti”

I Måneskin entrano in un ristorante di Pesaro e... No, non è l'inizio di una barzelletta, ma solo un simpatico fatto di cronaca spicciola: nessuno li riconosce perché struccati e vestiti normalmente.

di Manuela Chimera 25 Febbraio 2023

Questa storia arriva da Pesaro. Una sera i Måneskin entrano in un ristorante e rischiano di essere mandati via. Ma non perché erano arrivati un tantino tardi, quasi a orario di chiusura della cucina, ma semplicemente perché il personale del locale non li aveva riconosciuti struccati e vestiti normalmente.

Nessuno riconosche i Måneskin struccati al ristorante

Il ristorante in questione è l’Osteria Pasqualon Cucina a Km 0 di Pesaro. Lo scorso 21 febbraio i Måneskin si trovavano a Pesaro per le prove generali della data zero del loro nuovo tour. Così Victoria e Thomas, dopo aver finito di suonare, hanno deciso di andare a mangiare qualcosina nel locale.

Così come raccontato da Katia Andreanim proprietaria del ristorante insieme a Fabrizio Bezziccheri, intorno alle ore 21.40 sono entrati nel ristorante due ragazzi. Non riconoscendo i due, Katia ha chiesto al marito se potevano farli sedere visto che di solito alle 22 chiudono la cucina.

Né lei, né gli altri membri dello staff (ad esclusione della figlia Chiara che serve in sala, lei ha riconosciuto subito la bassista e il chitarrista) avevano riconosciuto in quei due giovani Victoria e Thomas dei Måneskin . Katia spiega che i due erano struccati e vestiti normalmente. Nonostante lei conoscesse il gruppo, non essendo abituata a vederli così, non ha minimamente capito che fossero loro.

Così Katia li ha fatti accomodare in sala, ma in quel momento ha percepito un brusio insolito provenire dall’altra quindicina di commensali ancora seduti ai tavoli. Solo a quel punto ha capito chi fossero i due. Però, da bravo ristoratore, ha deciso di lasciarli cenare tranquillamente.

Poi alla fine della cena lo staff ha chiesto se erano disponibili a scattare delle foto e Victoria e Thomas hanno acconsentito. Andreani ha poi commentato che i due sono stati “disponibili, sorridenti e generosi”.

Katia ha poi aggiunto che Victoria è dolcissima, con un viso meraviglioso, ancora più bella in stile acqua e sapone. Inoltre i due non erano per nulla scocciati dalle attenzioni ricevute. Una volta finita la cena e le foto di rito hanno pagato alla cassa e sono andati via.

Ma torniamo alla cena: cosa hanno mangiato Victoria e Thomas? Ecco il menu:

antipasto di crostini

primo

dolce

Coca Zero

una bottiglia di vino

vassoio di frappe offerto dalla casa

Effettivamente ci sta che i ristoratori non li abbiano riconosciuti: obiettivamente struccati e vestiti normalmente sembrano altre persone. Se poi si è poco fisionomisti come me, ci va poco a non riconoscere anche volti noti.

Ecco il post di Facebook originale del ristorante con le foto: