Ristorante The Star Inn, un uomo sospettato per l’incendio è stato interrogato dalla polizia

La polizia del North Yorkshire sta interrogando un uomo sospettato di aver appiccato l'incendio che ha divorato buona parte del The Star Inn.

di Luca Venturino 7 Dicembre 2021

Circa un paio di settimane fa vi raccontammo dell’incendio che divorò il ristorante stellato The Star Inn di Harome, situato nel North Yorkshire, un iconico locale risalente al XIV secolo caratterizzato dal tetto di paglia: un incendio di cui, stando alle dichiarazioni della polizia locale, pare sia stato trovato il colpevole.

Gli investigatori impegnati nel caso erano infatti giunti alla conclusione che il fuoco che nella notte del 24 novembre distrusse buona parte del locale fu appiccato deliberatamente, e da allora è stata avviata la caccia al responsabile. Ora pare che un uomo, che secondo un portavoce delle forze delle forze dell’ordine si trovava nei paraggi durante la notte dell’incendio, si sia fatto avanti volontariamente. La polizia locale, come accennato, sta conducendo gli interrogatori proprio in queste ore per saggiare il coinvolgimento del sospetto piromane nella distruzione del ristorante.