Ristorante Uliassi a Senigallia: apertura posticipata causa Covid

Il Ristorane Uliassi di Senigallia ha annunciato che posticiperà la sua apertura prevista per inizio aprile a causa di un problema di Covid.

di Manuela 18 Marzo 2022

Sul suo profilo Facebook Mauro Uliassi ha annunciato che purtroppo sarà costretto a posticipare l’apertura del Ristorante Uliassi a Senigallia. E tutto, come sempre, a causa del Covid.

Lo scorso 4 marzo Mauro Uliassi, sempre tramite un post su Facebook, aveva fatto sapere ai suoi clienti che la stagione 2022 del suo ristorante si sarebbe aperta il 2 aprile. Ecco qui il post:

Verso l'infinito… e oltre!Ci vediamo il 2 aprile 🔥#michelin #michelinstar #michelinrestaurant #cucinaitaliana #gamberorosso Posted by Mauro Uliassi on Friday, March 4, 2022

Tuttavia ieri, tramite un altro post, Uliassi ha reso noto a tutti che l’apertura programmata è stata posticipata per cause di forza maggiore. A causa di un imprevisto, cioè sempre del solito Covid (anche se lo chef rassicura tutti: stanno bene, quindi probabilmente si tratta di qualche positività senza grossi sintomi, anche perché l’anno scorso Uliassi, temendo per la ripresa dei contagi, a luglio aveva esortato tutti a vaccinarsi), sono stati costretti a posticipare di qualche giorno l’apertura del ristorante.

Al posto di ripartire dal 2 aprile, dovranno riaprire a partire dal 16 aprile. Uliassi si scusa poi con tutti per questo imprevisto, ma, come dice lui, “l’attesa aumenta il desiderio, nostro e vostro”.

Sotto al post, poi, non sono mancati i commenti di sostegno e incoraggiamento da parte dei clienti e fan del locale che non vedono l’ora di tornare a mangiare lì. Se ci state facendo un pensierino, qui c’era la nostra recensione del Lab 2020.

Questo il post di Facebook dove Mauro Uliassi ha dato l’annuncio: