Ristoranti, bar e locali di Firenze chiedono di entrare in “zona rossa”

A causa dell’epidemia da Coronavirus, i titolari di ristoranti, bar e locali di Firenze chiedono al Governo di poter entrare in zona rossa. Sono più di 300 gli imprenditori della ristorazione fiorentina che hanno deciso di lanciare un appello pubblico a Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, Giuseppe Speranza, Ministro della Salute e Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana. La richiesta è semplice: rendere la Toscana zona rossa.

Il gruppo di ristoratori in questione è del tutto apartitico e non legato a sigle o associazioni di categoria. Il motivo della richiesta è semplice. Se la Toscana entrerà nella zona rossa avrà diritto alle previste tutele per le attività imprenditoriali situate nella zona rossa:

cassa integrazione straordinaria

sospensione di tutti i contributi, oneri e tributi fiscali

mediazione pubblica nella trattativa con i proprietari dei fondi per sospendere il pagamento degli affitti

eliminazione degli oneri bancari

I ristoratori spiegano che il senso di responsabilità impone loro di tutelare i dipendenti non solo dal punto di vista della salute, ma anche del mantenimento del posto di lavoro. Inoltre devono proteggere anche i clienti e loro stessi in modo da arginare l’epidemia di Covid 19. E hanno anche aggiunto che l’esempio cinese è la strada giusta da seguire per bloccare la diffusione della malattia.

In realtà i ristoratori toscani auspicano che queste misure vengano estese a tutto il territorio nazionale in quanto non ha senso tenere aperti esercizi commerciali che possono rappresentare un aiuto alla diffusione del virus, mentre non producono fatturato, ma solo cosi che a lungo andare diventano insostenibili mettendo a rischio anche la vita delle attività.

Nel momento in cui scriviamo l’articolo, l’appello è stato sottoscritto da (elenco in continuo aumento):