Ristoranti “chiusi definitivamente” a Padova: per Google il Coronavirus non passerà

A Padova ristoranti “chiusi definitivamente”: pare che secondo Google il Coronavirus non passerà. Su Google My Business sta succedendo una cosa singolare. Ad accorgersene e lanciare l’allerta sono stati i ristoranti di Padova e dintorni, ma non solo: su Facebook anche ristoratori di Milano, Roma e Napoli stanno lamentando la stessa cosa.

Ma cosa è successo? In pratica se si va su Google e si cercano ristoranti di Padova (o delle altre città in cui il problema è presente), ecco che ogni locale e ristorante di città o provincia appare con la dicitura “Chiuso definitivamente”. Non si sa esattamente perché il motore di ricerca abbia reagito così.

In molti ipotizzando che la causa sia un problema legato agli indirizzi fisici: Google rileva che non c’è più il passaggio di persone grazie all’assenza di geolocalizzazione ed ecco che automaticamente segnala questi esercizi come se fossero chiusi.

C’è anche un altro dato, però, da tenere in considerazione, una seconda ipotesi diciamo. Due giorni fa Sundar Pichai, CEO di Google, ha elencato tutte le cose che Mister G sta facendo per arginare la diffusione del Coronavirus. Fra queste spicca anche il fatto che Maps e Search mostreranno se un luogo o un’azienda è chiusa temporaneamente.

Tutto ciò è la conseguenza di una richiesta fatta da Google la settimana scorsa alle aziende locali: dovevano aggiornare gli orari e fornire altre informazioni pertinenti su Google My Business. Non si capisce, però, come si sia potuti passare da “chiusura temporanea” a “chiusura definitiva”. Che si tratti di un bug o di un malfunzionamento del sistema?

Qualcuno ha poi ironizzato sul fatto che magari Google ha doti di preveggenza: se i ristoranti rimarranno chiusi per mesi, è quella la probabile fine che gli spetterà.