Ristoranti cinesi, Sonia di Roma va a Pomeriggio Cinque: “Sono preoccupata”

A proposito di ristoranti cinesi, Sonia di Roma è andata a Pomeriggio Cinque e ha ammesso di essere preoccupata. Chi è Sonia? E’ la proprietaria di un celebre ristorante cinese di Roma che trovate dalle parti di piazza Vittorio Emanuele II. La donna si è collegata con Pomeriggio Cinque per parlare delle conseguenze della psicosi da Coronavirus sulla comunità cinese.

Proprio a Roma, infatti, è comparso un murales in cui si vede Sonia con una mascherina che dice “C’è un’epidemia di ignoranza, proteggiamoci”. Secondo la ristoratrice nel corso dell’ultima settimana si è avuto un calo netto dei clienti nel ristorante. Sonia si è dichiara preoccupata: vive a Roma da tanti anni, ormai tutti la conoscono, ma da una settimana a questa parte è cambiato tutto, non c’è più nessuno. E sostiene che sia una cosa assurda: il Coronavirus non c’entra nulla con il cibo presente nei ristoranti cinesi italiani.

La medesima cosa è stata sostenuta da diversi politici e personaggi famosi: Corrado Formigli ha mangiato un involtino primavera in diretta, Matteo Salvini ci ha proposto l’ennesimo post in cui ci fa sapere cosa mangia (cibo cinese in questo caso) e anche Chiara Appendino, sindaco di Torino, ha reso noto che ha mangiato una cena cinese in un ristorante del capoluogo piemontese.

In questa carrellata di mangiatori seriali di pietanze cinesi non poteva certo mancare lei, Barbara d’Urso. Qualche giorno fa la conduttrice aveva mangiato un biscotto della fortuna in TV e aveva promesso che sarebbe presto andata a mangiare al ristorante cinese per sfatare la psicosi da Coronavirus. Durante quella puntata aveva parlato dei casi di razzismo e dei cinesi insultati per strada, ribadendo anche lei che il virus non si trasmette tramite il cibo e invitando tutti ad andare a mangiare nei ristoranti cinesi. Ed ecco che ha mantenuto la parola: sul suo account Instagram ha pubblicato delle Storie in cui la si vede mangiare i ravioli al vapore e altre specialità tipiche cinesi. Questi alcuni dei piatti che ha mangiato: