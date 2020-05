Ristoranti: da Burger King Germania enormi corone per garantire le distanze

Burger King in Germania offre ai clienti gigantesche corone di cartone per mantenere il distanziamento sociale. Un’iniziativa mira ad aggiungere un po’ di umorismo alle politiche di allontanamento sociale.

Da oggi, dunque, ai clienti di Burger King basterà indossare la corona in dotazione per seguire parte delle regole previste per contenere il contagio da Covid-19. “La corona per il distanziamento sociale fai-da-te è stata un modo divertente e giocoso per ricordare ai nostri ospiti di mantenere le distanze mentre si godono il cibo nei ristoranti”, ha spiegato Burger King nel presentare l’iniziativa.

L’idea è stata lanciata su Instagram con il claim “distancing, but make it fashion”, ovvero “mantieni le distanze, ma fallo con stile”. Le gigantesche corone di cartone, un po’ simili a dei sombrero messicani, vengono regalate ai clienti ancora piegate, diventando anche un gioco per intrattenerli mentre aspettano i loro panini seduti al fast food. Non è la prima trovata simpatica che i Tedeschi inventano per incentivare il distanziamento sociale nei locali pubblici: pochi giorni fa, un bar in Germania aveva postato una foto dei suoi clienti seduti ai tavolini con indosso dei cappelli con cilindri da piscina. In gesto modo, grazie alla semplice applicazione di quei cilindri galleggianti che si usano nelle piscine, i clienti potevano simpaticamente creare una raggiera di un metro per parte.

[Fonte: Business Insider]