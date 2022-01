Ristoranti e bar: dal 2 febbraio in Francia sarà possibile consumare in piedi

La Francia allenta le restrizioni anti Covid-19: dal 2 febbraio sarà possibile nuovamente consumare in piedi in ristoranti e bar.

di Manuela 21 Gennaio 2022

La Francia ha deciso di provare ad allentare le restrizioni anti Covid-19: dal 2 febbraio, per esempio, sarà possibile tornare a consumare in piedi nei ristoranti e bar. Ma non solo.

Il premier Jean Castex ha spiegato che la situazione pandemica in Francia è ancora grave, ma comunque si sta evolvendo: la variante Delta sta retrocedendo, mentre quella Omicron sta passando soprattutto nelle regioni in cui si è manifestata per prima. Per questo motivo, a partire dal 2 febbraio ecco che la Francia abolirà la maggior parte delle restrizioni. E questo nonostante sappiano benissimo che le tensioni negli ospedali saranno alte almeno fino a marzo.

Ma cosa succederà da febbraio? Diverse cose:

in ristoranti e bar sarà possibile mangiare in piedi

nei cinema e stadi sarà di nuovo possibile consumare cibo o bevande (fino ad ora era vietato)

(fino ad ora era vietato) sarà eliminato l’obbligo di mascherina negli spazi aperti

via l’obbligo di almeno 3 giorni di smart working alla settimana (anche se il consiglio del Governo è quello di continuare a lavorare da casa)

riapertura delle discoteche: questo in realtà avverrà dal 16 febbraio (sono state chiuse per 16 mesi, poi sono state riaperte a luglio e chiuse di nuovo il 10 dicembre)

possibile partecipare ai concerti in piedi

Inoltre Castex ha annunciato che se il numero dei contagi e dei pazienti diminuirà, ecco che toglierà il pass vaccinale.