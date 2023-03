Ristoranti e bar del Texas che ospitano eventi drag potrebbero essere multati

Se in Texas passasse la nuova proposta di legge, ecco che ristoranti e bar che ospitano eventi drag in presenza di bambini potrebbero essere multati

di Manuela Chimera 23 Marzo 2023

Sembra che in Texas sia stata fatta una proposta di legge che prevede una multa per ristoranti e bar che ospitino eventi drag in presenza di bambini. In realtà la legge interesserebbe tutte le aziende, incluse quelle del settore della ristorazione, che decidano di organizzare o ospitare eventi drag e che tali eventi si svolgano in presenza di bambini.

Texas: stop agli eventi drag in presenza di bambini in bar e ristoranti?

Il disegno di legge in questione è quello identificato come Senate Bill 12 (SB12) ed è solo uno dei tanti relativi ai progetti anti-drag in voga al momento in Texas. Per esempio, ci sarebbe anche il decreto legge SB1601: in questo caso le biblioteche municipali che ospitano eventi con le drag queen vedrebbero tagliati i fondi statali.

In teoria la commissione per gli affari statali del Senato del Texas dovrebbe riunirsi oggi per decidere sulla questione. Se la SB12 passerà, ecco che i proprietari delle attività commerciali del Texas potranno essere multati se permettono “esibizioni con orientamento sessuale” (quindi inclusi gli spettacoli drag) in presenza di persone di età inferiore ai 18 anni o se tali esibizioni avvengono su suolo pubblico.

Si parla di una multa di 10mila dollari a infrazione. Fra le esibizioni oggetto del divieto figurano tutte le esibizioni visive dove la persona è nuda, dove un artista maschio si esibisce vestendosi da donna o dove una donna si veste da uomo o dove chi canta, danza o si esibisce in altro modo utilizzi vestiti, trucco o altri indicatori fisici in modo da far “appello al pruriginoso interesse per il sesso”. Parole di chi ha scritto la legge, ci teniamo a specificarlo.

Secondo la proposta di legge, tutte le esibizioni di cui sopra rappresentano “un’attività erotica, lasciva, anormale, malsana, degradante, vergognosa o di morboso interesse per la nudità e il sesso”.

In teoria la legge non si applica ai locali riservati alle persone di età superiore ai 21 anni. Tuttavia è indubbio che ci siano molti ristoranti per famiglie che ospitano regolarmente eventi drag. Inoltre la proposta è stata modificata: quella di gennaio, infatti, era ancora più restrittiva e avrebbe finito con l’includere anche la recitazione, inserendo nel calderone anche teatri, televisione e cinema. Come sottolineato da associazioni come la Actort Equity Association, questo progetto di legge avrebbe, di fatto, vietato di recitare. Non è però stato portato avanti. Quello che è andato avanti, invece, è quello relativo a ristoranti, bar e locali vari.