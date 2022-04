RuPaul, la drag queen più famosa del mondo, lancia la sua linea di cocktail in lattina

RuPaul, la drag queen più famosa del mondo, insieme al team di Drag Race ha lanciato una nuova linea di cocktail in lattina, House of Love.

di Manuela 19 Aprile 2022

Avete presente RuPaul, la Drag Queen più famosa del mondo? Ebbene, insieme al team di Drag Race ha deciso di lanciare la sua linea di cocktail in lattina, House of Love.

Questa nuova linea di cocktail in lattina ha fatto il suo debutto venerdì scorso, durante lo special per la reunion della 14esima stagione dello show. Secondo Randy Barbato e Fenton Bailey, fondatori di World of Wonder e produttori di RPDR, questo merchandising di marca è solo la naturale estensione del brand in continua crescita derivante dal franchising televisivo.

Per Barbato, si tratta di più di un drink: è qualcosa di piacevole che invia un messaggio d’amore. Le bevande sono state realizzate in collaborazione con Marina Hahn, fondatrice di Svedka Vodka e saranno disponibili in quattro gusti alcolici (gradazione compresa fra il 7 e il 12%):

vodka al melograno e lime

vodka all’anguria

margarita al mandarino

daiquiri alla fragola

Ci saranno anche due opzioni a base di ginger mule e colada, che fungono anche da miscelatori. Le bevande saranno disponibili in confezioni da quattro lattine, al costo di 17,99 dollari e nella versione Viewing Party da 24 lattine. Queste verranno fornite corredate di pass per l’accesso per 30 giorni alla piattaforma di streaming di Wolrd of Wonder Presents Plus e per la piattaforma di vendite lampo House of Love.

