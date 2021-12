Ristoranti e bar festeggiano l’assenza di nuove restrizioni nel Regno Unito

di Manuela 29 Dicembre 2021

Andiamo nel Regno Unito perché qui ristoranti e bar stanno festeggiano l’assenza di nuove restrizioni anti Coronavirus. Gli esercenti, infatti, temevano nuove misure di contenimento per il periodo di Capodanno.

Tuttavia il Governo ha deciso di non imporre ulteriori restrizioni anti Covid-19 per il periodo di Capodanno. Le aziende del settore della ristorazione e dell’ospitalità avevano chiesto al Governo maggior chiarezza: ristoranti e bar sostenevano di essere stati lasciati in un limbo di incertezze proprio nel momento dell’anno in cui si possono registrare prenotazioni potenzialmente redditizie o cancellazioni costose (anche la regina Elisabetta aveva cancellato il tradizionale pranzo di Natale proprio a causa della variante Omicron).

Gli inglesi temevano che Boris Johnson avrebbe inasprito le regole anti Covid-19 a causa dell’impennata di contagi da variante Omicron. Mentre Galles, Scozia e Irlanda del Nord hanno già imposto regole più severe (inerenti il distanziamento fisico, il numero di persone che possono incontrarsi e la chiusura dei locali notturni), ecco che in Inghilterra non ci saranno altre restrizioni almeno fino all’inizio del 2022.

Secondo Kate Nicholls, AD di UKHospitality, il Governo avrebbe deciso di adottare un “approccio pragmatico e proporzionato” per garantire un’ancora di salvezza a coloro che stanno lottando contro il danno economico provocato dalla pandemia. Perdere, infatti, di nuovo il Capodanno sarebbe stato devastante per il settore: mantenendo le restrizioni al minimo, si proteggono le imprese e i posti di lavoro.

Mentre molti ristoratori e baristi esultano, altri non sono dello stesso avviso. Per esempio PAul Askew, chef del ristorante Art School di Liverpool, ha spiegato che questi annunci e questa esitazione da parte del Governo hanno “eroso” la sua attività, provocando la cancellazione di diverse prenotazioni. Secondo lo chef il Governo deve o dichiarare chiaramente che è sicuro uscire di casa o chiudere tutto e risarcire le attività interessate.