Ristoranti e bar, no a plexiglass e buffet, sì al metro di distanza: il nuovo protocollo nazionale

Governo e Regioni finalmente hanno trovato un protocollo nazionale per la riapertura di ristoranti e bar: fra le varie norme, no a plexiglass e buffet, sì al metro di distanza e alle mascherine per i dipendenti. A quanto pare il nuovo accordo prevede maglie un po’ meno strette di quanto previsto in precedenza dall’Inail, anche se qualche limitazione ci sarà sempre.

Tale protocollo sarà attivo da lunedì 18 maggio in tutta Italia (salvo ulteriori restrizioni da parte delle singole Regioni) e sarà valido per ristoranti, bar, trattorie, pizzerie, self-service, pub, gelaterie, pasticcerie e rosticcerie, anche quando collocati in attività ricettive, nei centri commerciali e all’interno degli stabilimenti balneari. Inoltre sarà valevole anche per il catering.

Fondamentale sarà predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione che sia comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, mentre è prevista la possibilità di rilevare la temperatura corporea e di vietare l’accesso ai locali in caso la temperatura sia superiore ai 37,5°C.

Queste sono le principali indicazioni contenute nelle linee guida delle Regioni sulla Fase 2: