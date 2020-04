Ristoranti: in Cina ora si mangia dietro scudi di cartone

In Cina studiano come ripartire dopo il Coronavirus e l’app Meituan lancia l’idea per ristoranti e mense: si mangia dietro scudi di cartone. Meituan è la più famosa app dedicata alla consegna a domicilio del cibo in Cina. Per prevenire la diffusione del Coronavirus ha iniziato a offrire degli scudi di cartone ai clienti che devono mangiare in spazi affollati.

La distribuzione di queste coperture protettive è iniziata in selezionate catene di ristoranti site a Pechino e Shanghai. La società ha spiegato che i clienti potranno aprire e disimballare il cartone creando uno spazio indipendente e protetto di circa 50 centimetri o poco più. Come potete vedere dalla foto, il tutto assomiglia un po’ a quelle barricate che da piccoli facevamo a scuola con i portapenne per non far copiare i vicini (abitudine solitamente delle elementari che veniva persa definitivamente una volta arrivati alle superiori).

Questa barricata di cartone copre i tre lati del piatto quando viene messa di fronte al consumatore. In questo modo le goccioline potenzialmente infette vengono bloccate in maniera semplice ed efficace quando i pasti vengono consumati, per esempio, in un ristorante, la mensa di un ospedale o nella caffetteria dell’ufficio.

La società ha anche avvertito che intende ampliare il raggio d’azione dell’offerta a Wuhan, epicentro della pandemia da Covid-19 in modo da aiutare il personale medico che lavora negli ospedali. In realtà questa è solo l’ultima mossa dell’app da inizio anno per bloccare la diffusione da Coronavirus: ricordiamo anche che aveva incluso il servizio di consegna Contactless (cosa che, fra l’altro, fa anche Domino’s Pizza).

[Crediti | News Sky]

[Crediti Foto | Meituan]