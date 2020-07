Ristoranti: nuova ordinanza in Puglia, non serve più il distanziamento tra non congiunti

Nuova ordinanza in Puglia che riguarda i ristoranti: a tavola si potranno sedere senza distanziamento anche i non congiunti.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Per quanto riguarda il settore della ristorazione, la nuova ordinanza prevede che “ove sia espressamente prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, detta deroga possa essere estesa anche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengano relazioni sociali abituali (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati”.

Insomma, non ci sarà più bisogno del distanziamento sociale quando si è seduti a tavola, anche se non si è conviventi. A dire il vero, per nostra esperienza, erano già molte le deroghe fatte un po’ ovunque a questa regola: difficile dare al ristoratore la responsabilità di stabilire se le persone al tavolo fossero davvero tutte conviventi. Eppure, qualche caso di multe per questa ragione c’è pure stato.

Al netto di questa nuova specifica sul distanziamento (che non riguarda solo i ristoranti, ma “tutti gli ambiti delle attività economiche, produttive e sociali”) l’ordinanza tiene a specificare che vigono le altre indicazioni preesistenti i”donee a prevenire o ridurre il rischio di contagio” da Coronavirus.