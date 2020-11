Ristoranti: ora anche il Trentino li chiude alle 18

Proprio come l'Alto Adige pochi giorni fa, ora anche il Trentino fa retromarcia e - tramite una nuova ordinanza firmata ieri sera - decide di chiudere i ristoranti alle ore 18 adeguandosi dunque all'ultimo Dpcm (in attesa di quello nuovo, previsto per domani)