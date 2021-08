Ristoranti, prenotazioni online in crescita dall’inizio dell’estate

di Dissapore 5 Agosto 2021

Le prenotazioni online per i ristoranti sono in crescita dall’inizio dell’estate: nel periodo giugno-luglio 2021 si è avuto un incremento nelle richiesta sia rispetto ai mesi precedenti, sia anche rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo rileva un osservatorio privilegiato, il sito di prenotazioni online TheFork: se ne deduce che la bella stagione e la pur faticosa uscita dal periodo più nero della pandemia stanno riportando nella gente la voglia di uscire e andare a mangiare fuori. E c’è anche un’altra buona notizia: secondo un sondaggio effettuato sempre da TheFork tra i suoi clienti, una buona percentuale di persone non vede il Green Pass obbligatorio come un problema, anzi lo giudica un’opportunità, e prevede di andare al ristorante con la stessa frequenza in autunno, quando sarà meno facile mangiare all’aperto.

A giugno si è registrato un forte aumento delle prenotazioni su TheFork: +48% rispetto a giugno 2020. Rispetto invece al mese precedente dello stesso anno, la crescita è del 37% su maggio 2021. A luglio il trend è confermato, con +16% di prenotazioni rispetto a luglio dello scorso anno ma soprattutto con +35% di prenotazioni rispetto a giugno 2021. E anche i turisti dall’estero sembrano tonare: sia a giugno sia a luglio 2021, il 14% delle prenotazioni è stato effettuato da stranieri, l’anno scorso erano invece il 4% a giugno e l’8% a luglio.

Almir Ambeskovic, CEO di TheFork, dichiara: “Il trend è positivo, gli italiani stanno tornando al ristorante. Certo, l’introduzione del Green Pass potrebbe in qualche modo variare l’andamento ma dai nostri utenti abbiamo ricevuto un messaggio positivo: secondo un recente sondaggio il 72% è favorevole all’introduzione del Green Pass come condizione necessaria per andare al ristorante, perché garanzia di maggiore sicurezza. E non solo: l’89% dei nostri utenti dichiara che in autunno, quando non sarà più possibile mangiare all’aperto a causa del clima più freddo, andrà con la stessa frequenza al ristorante perché pensa che la situazione sanitaria sarà migliorata (40%) o che grazie al Green Pass sarà tutto più sicuro (22%) o che continuerà comunque ad andare al ristorante a prescindere se all’aperto al chiuso (27%)”.