Ristoranti stellati: le prenotazioni saltate causa Covid ora sono rivendute su Reddit

di Manuela 12 Gennaio 2022

A New York è scoppiata una nuova moda: le tue prenotazioni nei ristoranti stellati sono saltate a causa del Covid e della quarantena? Nessun problema, puoi tranquillamente rivenderla su Reddit.

Detto in altri termini: non riesci a trovare un posto nel tuo ristorante stellato preferito prima di tre mesi? Prova ad andare su Reddit: magari qui c’è qualcuno che sta vendendo la sua di prenotazione.

Si parla di prenotazioni anche da 1.500 dollari. Su r/FoodNYC e altri subreddit, nel corso delle ultime settimane sono comparsi quasi una dozzina di post del genere: molte persone stanno vendendo le loro ambite prenotazioni nei ristoranti stellati Michelin a causa di quarantene improvvise.

Fra di esse spiccano anche posti liberi all’Atomix e all’Eleven Madison Park. In tutti gli annunci, si richiede di pagare in anticipo per intero. E non sono rimborsabili.

Un utente in un post metteva in vendita una prenotazione per un tavolo da quattro all’Eleven Madison Park per Capodanno. Nel post spiegava che, purtroppo, due persone del loro gruppo erano risultate positive al Covid, facendo così saltare i loro programmi di viaggio. Per tale motivo vendeva la sua prenotazione al prezzo di acquisto di 1.524,25 dollari (tasse incluse).

Un altro utente, invece, vendeva una prenotazione per due posti all’Atomix, spiegando a sua volta di aver dovuto modificare all’ultimo i piani in quanto il suo fidanzato “non si sentiva bene”. In questo caso il costo della prenotazione era di 707,69 dollari.

Queste persone si sono rivolte a Reddit in quanto, analogamente a quanto accade con altri ristoranti di un certo livello in tutta la città, le prenotazioni presso Atomix e Eleven Madison Park non sono generalmente rimborsabili. Entrambi i ristoranti permettono ai clienti di riprogrammare le loro prenotazioni solamente una volta, con almeno 48 di preavviso nel caso di Atomix.

Tuttavia nei post di Reddit, gli utenti specificavano di esseri visitatori provenienti da fuori città, sottolineando di voler vendere e non riprogrammare le loro prenotazioni in quanto costretti ad annullare del tutto i loro viaggi.

Questi annunci sono del tutto legali a patto che lo scambio della prenotazione non superi il prezzo originario pagato. Questo, almeno, è quanto riferito da Nick Kokonas, fondatore di Tock. Secondo Kokonas, se una prenotazione è prepagata e non rimborsabile, diventa l’equivalente di un biglietto di proprietà dell’intestatario della prenotazione. Per questo motivo queste prenotazioni possono essere vendute.

Ovviamente se la piattaforma nota che un indirizzo IP fa questo giochetto più volte, ecco che l’account viene subito bloccato perché probabilmente si tratta di un giro di affari poco chiaro.

In realtà, secondo Kokonas, questa metodica di scambio prenotazioni è in voga da anni non solo su Reddit, ma anche su Facebook e Craiglist. Solo che la pratica sembra aver preso piede nel corso delle ultime settimane a causa dell’impennata di contagi della variante Omicron.