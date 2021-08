di Manuela 4 Agosto 2021

Proseguono le situazioni surreali: tornando a parlare di ristoranti, a Terni una cliente ha chiesto un risarcimento danni per l’assenza della carne al pranzo della Comunione.

Dopo la lite per il presunto pesce non fresco a Caorle, dopo l’evasione a Catania dagli arresti domiciliari per comprare gli arancini, adesso andiamo a Terni dove una cliente ha chiesto a un ristorante un vero e proprio risarcimento danni perché durante il pranzo della Comunione non era stato servito il rollè di carne precedentemente concordato nel menu.

Tutto è accaduto a Terni e, anche in questo caso, la versione differisce a seconda di chi la racconta. Secondo la cliente quel rollè era stato inserito nel menu, pagato e mai servito. Secondo il ristoratore, invece, il rollè c’era e faceva parte di un piatto che è stato regolarmente servito.

Al posto di cercare di chiarirsi, il tutto è finito per vie legali. La donna ha fatto recapitare al ristoratore una lettera del suo avvocato nel quale si lamentava del fatto che al pranzo della Comunione del figlio non fosse stato servito il rollè di vitello promesso.

Un affronto intollerabile per la donna, tale da richiedere l’intervento di un avvocato. E questo nonostante il titolare del ristorante abbia ribadito anche su Facebook che il rollè c’era ed era stato servito all’interno di un piatto, non notato probabilmente dalla cliente.

Il ristoratore ha poi cercato di scherzare sull’accaduto: è giusto che la magistratura italiana, in un momento così bello per l’Italia e la nostra vita, lo condanni a una pena esemplare sia per lui che per il rollè di vitello. E se avanzasse qualche anno, meglio condannare anche la parmigiana di melanzane.

Anche qui: chi avrà ragione? La cliente che sostiene che il rollè di vitello non sia stato servito o il ristoratore che sostiene che il rollè era presente in un piatto unico, ma che non era stato notato?