Ristoratore non trova personale e mette in palio una vacanza premio

di Valentina Dirindin 24 Aprile 2022

Venghino siori e siore venghino, che qui c’è un lavoro da acchiappare al volo! Non tanto per il lavoro in sé, magari, quanto per il fatto che oltre al lavoro, in palio per chi lo accetta, c’è pure una vacanza premio. E un aspirapolvere e una mountain bike con cambio Shimano. Ok ok, le ultime due ce le siamo inventati, ma la storia della vacanza premio invece è vera, ed è un’idea venuta in mente a un ristoratore toscano disperato perché non riesce a trovare personale per la stagione estiva.

La sua storia l’ha raccontata Repubblica: siamo ad Ansedonia, in provincia di Grosseto, nell’Argentario. Daniele Avvento, titolare del bagno e ristorante La Capannuccia, cerca camerieri per l’estate. Lo stipendio pare essere buono, per quanto il lavoro in uno stabilimento balneare durante l’estate sia indubbiamente faticosissimo. Forse per quello (ma non vogliamo fare troppo gli Alessandro Borghese della situazione, ché se no poi ci lapidate sui social) Avvento non riesce a trovare ragazzi e ragazze che vogliano lavorare per lui.

Così ha un’intuizione: se un giovane deve rinunciare alle vacanze estive per venire a lavorare con me, l’unica cosa che forse lo puà convincere è poter recuperare quelle stesse vacanze appena possibile, si dice. E così regalerà a tutti i suoi collaboratori una vacanza in un posto al mare a gennaio 2023, appena chiusa la stagione. Chissà se così troverà personale, o se dovrà aggiungere anche una batteria di pentole in acciaio Inox.