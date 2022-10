Ristorazione: Fipe chiede lo stop all’obbligo del POS per i micropagamenti

Il settore della ristorazione, tramite Fipe-Confcommercio, chiede anche per loro lo stop dell'obbligo del POS per i micropagamenti. Perché sigarette e valori bollati sono esonerati e loro no?

di Manuela 31 Ottobre 2022

La Fipe-Confcommercio chiede che anche nel settore della ristorazione sia previsto lo stop all’obbligo del POS per i micropagamenti così come è stato concesso ai tabaccai. Perché per sigarette e valori bollati vale questa regola e per il caffè al bar no?

Il fatto è che la motivazione che è stata data per l’esenzione del pagamento tramite POS per sigarette e valori bollati è legato a uno squilibri fra costi e margini. Tuttavia la stessa cosa dovrebbe essere valida per un barista: obbligarlo ad accettare il pagamento di 1 euro della tazzina di caffè con la carta di credito vuol dire costringerlo a lavorare in perdita.

Per questo motivo Aldo Cursano, vicepresidente di Fipe-Confcommercio, ha chiesto che venga modificata la normativa, eliminando per tutti l’obbligo per i micropagamenti, non solo i tabaccai. Cursano spiega che l’introduzione dell’obbligo di accettare pagamenti tramite POS anche per pagamenti minimi in cui il costo della transazione si mangia tutto il margine è una forzatura priva di giustificazioni valide sia economicamente che socialmente.

Cursano vede solo due alternative per arginare questa discriminazione:

cancellare l’obbligo per gli esercenti di accettare bancomat e carte di credito per i pagamenti di piccolo importo

azzerare le commissioni fino ad almeno 25 euro

E conclude ribadendo che non si possono obbligare le imprese a lavorare in perdita.