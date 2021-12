Ristorazione, fondo da 10 milioni per riprendersi dal Covid

È stato approvato un fondo da 10 milioni di euro per aiutare il settore della ristorazione a riprendersi dalle chiusure per il Covid.

di Luca Venturino 15 Dicembre 2021

Aiuti e fondi per i settori che più ne hanno bisogno: dopo l’agricoltura, messa in ginocchio dai rincari dei costi e dal cambiamento climatico, ecco arrivare anche nuovi aiuti per la ristorazione, penalizzata chiaramente dal susseguirsi delle chiusure forzate nel corso della pandemia da Covid-19.

Si tratta di un fondo dal valore di 10 milioni di euro proposto in primis dal Ministro per il Turismo Massimo Garavaglia e che, per l’appunto, è volto a ristoranti, bar e altri locali del settore che più hanno sofferto i periodi di chiusura. L’accordo è stato trovato in Commissione Bilancio della Camera in seguito alle pressioni del centrodestra, rappresentato da Lega, Forza Italia e FdI, che hanno raccolto l’approvazione di tutti i presenti per un apposito emendamento al DI Pnrr. “Il riparto del fondo sarà gestito dal Mise di concerto con il Ministero del Turismo”, ha commentato il deputato della Lega Massimo Bitonci, capogruppo in Commissione Bilancio e responsabile dipartimento Attività produttive del partito.