Ristorazione, si torna a correre: a giugno i consumi salgono dell’11,4%

di Luca Venturino 22 Luglio 2022

Il settore della ristorazione torna a correre: il mese di giugno ha infatti fatto registrare un netto aumento dei consumi su base annua (+11,4%) – una tendenza che, di fatto, traina l’intero settore del retail, che invece mette a segno performance decisamente più negative (il non-food chiude a -2%, e il comparto abbigliamento e accessori -3,7%). È quanto emerge dal più recente rapporto redatto dall’Osservatorio Confimprese-EY, da cui per altro si apprende che i consumi complessivi abbiano subito un leggero aumento rispetto all’anno passato (+0,6%) pur rimanendo ancora lontano dai livelli del periodo prepandemico.

Così, mentre giugno si conclude con una performance appena sufficiente, di fatto è proprio la ristorazione, martire di un inizio anno piuttosto difficile, a intercettare la piena libertà degli italiani: “Tuttavia non è un buon segnale che la crescita del totale mercato si fermi a +0,6%” commenta però a tal proposito Mario Maiocchi, direttore Centro studi Confimprese. “Questo significa che inflazione, caro bollette, il conflitto e, da ultimo, la grave crisi politica che ha investito il nostro Paese frenano i consumi e la fiducia delle famiglie”. In questo contesto è proprio la guerra tra Russia e Ucraina, tuttora in corso, a invitare alla cautela: finché il fuoco non sarà ufficialmente cessato, il parlare di una ripresa dei consumi continuerà a essere formulato in condizioni prettamente ipotetiche.

Si segnala, infine, una ripresa dello shopping nelle grandi città, con il settore high street che chiude lo scorso mese a +10% rispetto al 2021 e a -0,4% rispetto allo stesso mese del 2019; mentre anche i centri commerciali chiudono l’anno con un timido segno positivo (+1,3% rispetto a giugno 2021).