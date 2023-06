Rivoire: lo storico caffè fiorentino apre a Milano

di Valentina Dirindin 7 Giugno 2023

Aveva annunciato una tripla apertura solo pochi mesi fa, e alla fine mantiene la promessa: Rivoire, storico caffè fiorentino, apre le porte del suo primo locale di Milano, un nuovo flagship store in Via Formentini 9, nel cuore di Brera.

Sviluppato su due piani e con un ampio dehors, il nuovo Rivoire Milano è il primo tentativo dell’elegante caffetteria di piazza della Signoria di esportare il suo marchio. Una svolta fortemente voluta da Carmine Rotondaro, attuale proprietario e artefice di un totale rebrending dell’insegna.

Rivoire Milano: l’ambiente

Decorazioni alle pareti, immagini di dipinti d’epoca, dettagli opulenti e sfarzosi: l’aspetto del nuovo locale milanese di Rivoire prosegue nell’idea di replicare la grandezza storica di un luogo centrale di Firenze, e di richiamare in qualche modo la grande arte fiorentina. C’è anche, come accade in piazza della Signoria, un grande bancone bar in legno pregiato. E poi marmo Portoro, lampadari di foggia antica in vetro di Murano lavorato a mano, tanto oro e il rosa, colore “di bandiera” dell’insegna.

La proposta

L’offerta di Revoire Milano sarà grossomodo quella che già caratterizza il locale fiorentino: pasticceria e cioccolateria, soprattutto, ma anche una proposta di mixology studiata appositamente per l’occasione, con l’introduzione di cocktail dedicati, come il Se Fémm, “cosa facciamo” in dialetto milanese, una nuovissima variante del Negroni a base di gin, bitter, vermouth rosso e rosolio al bergamotto realizzato internamente. O il Mangotto, drink sour preparato con bourbon, lime, sciroppo al mango e rosolio al bergamotto sempre home made.

Anche la cucina ripropone la linea dei menu di Rivoire Firenze, con la Panzanella, i Ravioli alla Norma con pecorino toscano, a cui si affiancano le ricette della tradizione meneghina come la Costoletta Milano, impanata in Panko e con fondo cottura spolverato di cacao amaro Rivoire. O il Risotto con pistilli di zafferano e scaglie di tartufo estivo.