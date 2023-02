Rivoire apre tre nuove sedi a Milano: la prima apertura sarà entro Pasqua

Rivoire approda a Milano con tre nuove sedi: la prima apertura è prevista in tempo per la prossima Pasqua in Piazza Formentini, zona Brera.

di Luca Venturino 16 Febbraio 2023

Festeggiare i (primi) 150 anni di attività con una tripla “esportazione”: è il caso di Rivoire, storico locale fiorentino che ha di recente annunciato l’apertura di tre nuove sedi in quel di Milano; con la prima delle tre, un flagship store in Piazza Formentini, zona Brera, che dovrebbe aprire i battenti giusto in tempo per la prossima Pasqua. Il progetto è ambizioso – una nuova declinazione del gusto e delle atmosfere coltivate nel vivace contesto di Firenze adottandole al cuore del capoluogo meneghino -, e di fatto non si limita affatto a un mero trapianto di idee: Carmine Rotondaro, attuale proprietario e artefice della rinascita della sede di Firenze, ha in serbo un concept per i nuovi locali che contribuirà a creare un’esperienza del tutto inaspettata per i clienti.

Rivoire a Milano: ecco i dettagli

È chiaro che non si tratterà, stando a quanto lasciato trapelare, di un taglio alle radici che affondano nelle profondità storiche di Piazza della Signoria: piuttosto, come abbiamo anticipato, il concept ideato da Rotondaro è una nuova declinazione, un nuovo che ridefinisce il classico, un richiamo al passato per commentare il presente e il futuro – “una vera e propria immersione nel mondo Rivoire guidata non solo dal palato”, spiega una nota stampa emessa dal locale stesso.

Il primo snodo passa attraverso una nuova configurazione nella decorazione delle pareti, che appariranno accuratamente ricoperte di immagini che ritraggono opere rinascimentali e barocche. L’impronta della grande arte fiorentina, come anticipato, è lampante; ma le decorazioni saranno allo stesso tempo realizzate nello spirito contemporaneo del metaverso, “superando il concetto di affresco e raggiungendo un inatteso effetto quasi tridimensionale”.

Non mancheranno poi gli arredi in legno, elemento distintivo che distingue il locale di Firenze, dal bancone e scaffalature; mentre dal soffitto scenderanno antichi lampadari messi a disposizione dalla collezione privata dello stesso Carmine Rotondaro. Il pavimento, infine, sarà una distesa di onice rosa, colore caratterizzante del brand.

Completano il quadro i cocktail, originali ed esclusivi, i menu che recano l’impronta della sede fiorentina, e naturalmente la cioccolateria preparata secondo le antiche ricette dei maestri cioccolatieri Rivoire – una produzione che ha contribuito a portare lo storico caffè in Piazza della Signoria un punto di riferimento del gusto.

Tre aperture, quindi: la prima, come accennato, è prevista in tempo per la prossima Pasqua in uno dei cuori più chic della città meneghina; mentre le altre due – per le quali non esistono coordinate temporali precise, ma che dovrebbero aprire entro l’anno – si affacceranno in Piazza Oberdan a Porta Venezia e di fronte alla Stazione Cadorna.